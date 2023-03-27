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27 березня 2023, 16:24 Читать на русском

Експорт дизельного пального з Росії бʼє рекорди, попри санкції ЄС

Експорт дизельного пального з Росії цього місяця має досягти рекордного рівня, незважаючи на санкції Європейського союзу, які позбавили країну найбільшого ринку збуту, пише Bloomberg. Березневі поставки в середньому склали близько 1,5 млн барелів на добу.

Експорт дизельного пального з Росії цього місяця має досягти рекордного рівня, незважаючи на санкції Європейського союзу, які позбавили країну найбільшого ринку збуту, пише Bloomberg.
Фото: trans.info

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Експорт дизельного пального

Постачання дизельного пального з Росії за перші 19 днів березня склали близько 1,5 млн барелів на добу, згідно з даними Vortexa Ltd., зібраними у пʼятницю, 24 березня. Якщо цей показник збережеться, цього місяця спостерігатиметься найвищий експорт даних з початку 2016 року.

Тож, Росія поки не звертає уваги на побоювання, що нещодавня заборона імпорту змусить її скоротити експорт через відсутність альтернативних покупців.

Більшість російського експорту дизельного пального поставляється до Туреччини. Інші імпортери включають Марокко, Бразилію, Туніс та навіть найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію.

Але також значно збільшилася кількість дизельного пального з Росії, що зберігається у плавучих сховищах, з моменту введення заборони на імпорт до ЄС, можливо, це ознака того, що пошук нових клієнтів є складним завданням.

«Поки що у березні обсяги переробки на російських нафтопереробних заводах залишалися високими, що дозволило збільшити випуск дизельного пального», — сказав аналітик Михайло Турукалов.

За його словами, виробники, ймовірно, цілком упевнені, що зможуть продати свої обсяги іноземним покупцям. Зокрема, знижки, які вони пропонують, є досить великими, і є нові ринки для палива.

Проте, бум постачання може тривати недовго. Плани завантаження ключових російських портів показують зниження у квітні порівняно з березневими графіками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
neverice
neverice
27 березня 2023, 16:40
#
На графіку чітко видно, як впровадження стелі цін обвалили ціни на дизель та збільшили діскаунт на російський дизель. Ще в січні різниця становила близько $10, або 8%. Зараз же $30 або вже майже 40%.
Фактично, росія отримує на $35 менше з кожного бареля після введення обмежень.

Плюс до того, ходять чутки, що вже майже всі вільні танкери забиті російським пальним, яке нікому не продане. Тобто, відвантаження з портів є, а продажу немає. Так це чи ні побачимо за місяць, коли відвантажувати вже буде нікуди.
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0
brigadirius
brigadirius
27 березня 2023, 17:07
#
Куди Буданов дивиться :)
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0
kadaad1988
kadaad1988
27 березня 2023, 18:26
#
В свой задний проход.
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