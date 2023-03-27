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27 березня 2023, 16:01 Читать на русском

Промвиробництво в Україні у 2022 році впало на 36,9%

Промислове виробництво торік в Україні впало на 36,9%, у 2021 році воно зросло на 1,9%. Про це йдеться у даних Держстату.

Промислове виробництво торік в Україні впало на 36,9%, у 2021 році воно зросло на 1,9%.
Фото: korrespondent.net

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Динаміка виробництва

Найгіршим місяцем за динамікою промислового виробництва в 2022 році став березень, коли після російського повномасштабного вторгнення воно впало одразу на 53,7%. У січні фіксувалося зростання на 2,9%, а в лютому скорочення на 10,1%.

У квітні темп спаду скоротився до 46,6%, у травні-червні — відповідно до 40,9−40,8%.

У третьому кварталі, до появи спричинених російськими обстрілами проблем із енергозабезпеченням, ця тенденція продовжилася: після зниження промвиробництва в липні на 42,3% у серпні та вересні воно становило відповідно 39,4% і 39,8%.

Найбільший спад було зафіксовано в переробній промисловості (41,2%), у добувній промисловості — 30,1%, у постачанні електроенергії, газу та пари — 30,7%.

Дані без урахування тимчасово окупованих територій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Kaleso
Kaleso
27 березня 2023, 16:27
#
Все падає економіка ледь працює ціни космос, а долар падеє))))
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0
neverice
neverice
27 березня 2023, 16:54
#
Якщо ви подивитесь дані, то там видно, що масштабне падіння було лише в березні (аж на 53%). Далі йде поступове відновлення обсягів виробництва. Яке за рік компенсувало 16% від березневого обвалу (з 53% до 37%). Тобто, місяць-до-місяця йде повільний ріст, окрім листопада-грудня, там відключення знову спричинили падіння, але не радикальне.
Іншими словами, економіка обвалилась в 2 рази в березні 2022, але з тих пір повільно росте.
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0
vt313
vt313
27 березня 2023, 18:50
#

Не понятно есть у них реальные данные или нет.
А если есть, то что они учитывают.

А так, можно любое число написать, все равно проверить ни как.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 березня 2023, 18:34
#
А яким боком курс долара до промвиробництва???
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