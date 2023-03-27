Промислове виробництво торік в Україні впало на 36,9%, у 2021 році воно зросло на 1,9%. Про це йдеться у даних Держстату.
Промвиробництво в Україні у 2022 році впало на 36,9%
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Динаміка виробництва
Найгіршим місяцем за динамікою промислового виробництва в 2022 році став березень, коли після російського повномасштабного вторгнення воно впало одразу на 53,7%. У січні фіксувалося зростання на 2,9%, а в лютому скорочення на 10,1%.
У квітні темп спаду скоротився до 46,6%, у травні-червні — відповідно до 40,9−40,8%.
У третьому кварталі, до появи спричинених російськими обстрілами проблем із енергозабезпеченням, ця тенденція продовжилася: після зниження промвиробництва в липні на 42,3% у серпні та вересні воно становило відповідно 39,4% і 39,8%.
Найбільший спад було зафіксовано в переробній промисловості (41,2%), у добувній промисловості — 30,1%, у постачанні електроенергії, газу та пари — 30,7%.
Дані без урахування тимчасово окупованих територій.
Коментарі - 4
Іншими словами, економіка обвалилась в 2 рази в березні 2022, але з тих пір повільно росте.
Не понятно есть у них реальные данные или нет.
А если есть, то что они учитывают.
А так, можно любое число написать, все равно проверить ни как.