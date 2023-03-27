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27 березня 2023, 15:23 Читать на русском

Голова Центробанку Саудівської Аравії подав у відставку після коментаря про Credit Suisse

Голова найбільшого комерційного банку Саудівської Аравії — Saudi National Bank — Аммар аль-Худаїрі йде у відставку після того, як його коментар викликав падіння вартості акцій швейцарського Credit Suisse. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Нацбанку Саудівської Аравії — одного із найбільших власників акцій проблемного Credit Suisse.

Голова найбільшого комерційного банку Саудівської Аравії - Saudi National Bank — Аммар аль-Худаїрі йде у відставку після того, як його коментар викликав падіння вартості акцій швейцарського Credit Suisse.

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Звільнення голови

Аль Худайрі заявив, що йде «з особистих причин». Він очолював Національний банк Саудівської Аравії з 2021 року. Пост голови банку займе головний виконавчий директор Саїд Мохаммед аль-Гамді.

Невдалий коментар

У листопаді 2022 року найбільший банк Саудівської Аравії придбав 9,9% акцій Credit Suisse за ціною 3,82 швейцарського франка. Загальна вартість операції склала 1,4 млрд швейцарських франків — близько $1,5 млрд.

Читайте: Saudi National Bank втратив понад $1 млрд на акціях Credit Suisse

13 березня Credit Suisse заявив, що виявив «суттєві недоліки» у своїх фінансових звітах. Після цього Аммар аль-Худаїрі повідомив, що Нацбанк Саудівської Аравії, який на 37% належить суверенному фонду королівства, відмовився від нових вкладень у банк через обмеження регулятора. Інвестори також повідомили, що очікують на банкрутство Credit Suisse.

У підсумку 15 березня акції банку впали на 30%, а Saudi National Bank втратив понад $1 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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I. B.
I. B.
27 березня 2023, 17:52
#
$1 млрд смешно. За последний квартал федеральный резерв имеет 1 триллион нереализованных убытков.
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