Голова Центробанку Саудівської Аравії подав у відставку після коментаря про Credit Suisse

Голова найбільшого комерційного банку Саудівської Аравії — Saudi National Bank — Аммар аль-Худаїрі йде у відставку після того, як його коментар викликав падіння вартості акцій швейцарського Credit Suisse. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Нацбанку Саудівської Аравії — одного із найбільших власників акцій проблемного Credit Suisse.

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Звільнення голови

Аль Худайрі заявив, що йде «з особистих причин». Він очолював Національний банк Саудівської Аравії з 2021 року. Пост голови банку займе головний виконавчий директор Саїд Мохаммед аль-Гамді.

Невдалий коментар

У листопаді 2022 року найбільший банк Саудівської Аравії придбав 9,9% акцій Credit Suisse за ціною 3,82 швейцарського франка. Загальна вартість операції склала 1,4 млрд швейцарських франків — близько $1,5 млрд.

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13 березня Credit Suisse заявив, що виявив «суттєві недоліки» у своїх фінансових звітах. Після цього Аммар аль-Худаїрі повідомив, що Нацбанк Саудівської Аравії, який на 37% належить суверенному фонду королівства, відмовився від нових вкладень у банк через обмеження регулятора. Інвестори також повідомили, що очікують на банкрутство Credit Suisse.

У підсумку 15 березня акції банку впали на 30%, а Saudi National Bank втратив понад $1 млрд.