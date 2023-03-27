Курс валют на 27 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 27 березня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у покупці, а у продажу на 8 копійок. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,55 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,42, євро — 41,05−41,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,35−39,75 грн/євро.

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