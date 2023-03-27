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27 березня 2023, 10:27 Читать на русском

Екстрене кредитування банків у США та невтішний прогноз МВФ: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: rbc.ua

Американські акції зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 1,6%, а індекс Dow Jones — 0,4%. Інвестори продовжують оцінювати останнє рішення ФРС щодо процентних ставок: минулого тижня регулятор підвищив їх на 0,25%, а також натякнув, що його яструбина кампанія може незабаром завершитися. Ще одним із факторів, що підтримали фондовий ринок, стало відновлення акцій регіональних банків. S&P Regional Banks у п'ятницю зріс більш як на 3%. Все завдяки очікуванням послаблення банківської кризи.

Акції Азії закінчили тиждень зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,6%, японський Nikkei додав 0,2%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,8%, сінгапурський STI додав 0,9%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite збільшилися на 2% та 0,5% відповідно. У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано.

МВФ: 2023-й стане ще одним складним роком

Глобальне зростання економіки цього року сповільниться до рівня нижче за 3%, вважає голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Усе — через наслідки пандемії, війни в Україні, а також посилення грошово-кредитної політики у багатьох країнах. Все це, на думку МВФ, продовжить чинити тиск на ринки не лише цього, а й наступного року. Навіть за найоптимістичніших прогнозів глобальне зростання 2024-го також залишиться значно нижчим від свого історичного середнього значення 3,8%, зазначила Георгієва.

У США планують розширити програму екстреного кредитування банків

Підтримку від ФРС зможуть отримати фінансові організації, які сильно постраждали від кризи в галузі.

Ціни на нафту зросли, але все ще близькі до найгіршого кварталу з 2020-го

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent подорожчали на 2,7% до $74,99 за барель, а контракти на WTI додали 3,5% до $69,26. Усі — через сподівання, що ФРС добігла кінця циклу посилення грошово-кредитної політики. На тлі зростання нафтових цін індекс акцій енергетичних компаній США — S&P 500 Energy — минулого тижня збільшився на 1,2%. Проте нафтові ціни, як і раніше, перебувають на шляху до різкого квартального зниження з часів пандемійного 2020 року. Все — через побоювання рецесії, високі обсяги продажу російської нафти, що зберігаються, а також страйків на нафтопереробних заводах у Франції.

Джерело: Мінфін
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