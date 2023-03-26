Мікрогрант на власну справу. Як жінкам в Україні пропонують створювати свій бізнес

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 березня 2023, 9:46 Читать на русском

Мікрогрант на власну справу. Як жінкам в Україні пропонують створювати свій бізнес

Кабмін розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва. Наразі уряд шукає партнерів, щоб реалізувати програми на практиці. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представницею ООН Жінки в Україні Сабіном Гюнеш.

Кабмін розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва.
Фото: goodetiket

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Програма для жінок

«Підвищення рівня зайнятості — один із пріоритетів для уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці», — розповіла Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що серед них програма залучення жінок до підприємництва, тобто жінкам надаватимуть мікрогранти для розвитку малого та середнього бізнесу.

«Ще є кілька програм сприяння працевлаштуванню та перенавчанню жінок, щоб підвищити їхню конкурентність на ринку праці. Ми готуємося до підтримки тих жінок, які повернуться з-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Зараз шукаємо партнерів для реалізації цієї політики», — наголосила міністр.

Водночас заступник міністра економіки Тетяна Бережна додала, що жінки з підприємницькими жилками можуть отримати мікрогрант до 250 тис. грн у межах програми «Власна справа». За ці гроші вони зможуть створити із нуля чи розвинути власний бізнес.

«Найближчим часом ми плануємо розширити цю програму і надамо можливість дружинам ветеранів взяти грант на вдвічі більшу суму для розвитку сімейного бізнесу», — повідомила Бережна.

Також для українок хочуть запровадити програми перекваліфікації, щоб жінки отримували більш затребувану на ринку праці спеціальність. Так, наприклад, у квітні 2023 року почне працювати нова грантова програма «Старт в IT», в межах якої видадуть грант на навчання у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки. Загалом від початку року вже було зареєстровано 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами