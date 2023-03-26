Мікрогрант на власну справу. Як жінкам в Україні пропонують створювати свій бізнес

Кабмін розробив кілька програм, спрямованих на інтеграцію жінок на ринок праці та підприємництва. Наразі уряд шукає партнерів, щоб реалізувати програми на практиці. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представницею ООН Жінки в Україні Сабіном Гюнеш.

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Програма для жінок

«Підвищення рівня зайнятості — один із пріоритетів для уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці», — розповіла Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що серед них програма залучення жінок до підприємництва, тобто жінкам надаватимуть мікрогранти для розвитку малого та середнього бізнесу.

«Ще є кілька програм сприяння працевлаштуванню та перенавчанню жінок, щоб підвищити їхню конкурентність на ринку праці. Ми готуємося до підтримки тих жінок, які повернуться з-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Зараз шукаємо партнерів для реалізації цієї політики», — наголосила міністр.

Водночас заступник міністра економіки Тетяна Бережна додала, що жінки з підприємницькими жилками можуть отримати мікрогрант до 250 тис. грн у межах програми «Власна справа». За ці гроші вони зможуть створити із нуля чи розвинути власний бізнес.

«Найближчим часом ми плануємо розширити цю програму і надамо можливість дружинам ветеранів взяти грант на вдвічі більшу суму для розвитку сімейного бізнесу», — повідомила Бережна.

Також для українок хочуть запровадити програми перекваліфікації, щоб жінки отримували більш затребувану на ринку праці спеціальність. Так, наприклад, у квітні 2023 року почне працювати нова грантова програма «Старт в IT», в межах якої видадуть грант на навчання у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають жінки. Загалом від початку року вже було зареєстровано 36 892 ФОПи, з них 51% або 18 776 створили жінки.