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20 березня 2023, 19:20 Читать на русском

Як українки підтримують бізнес-середовище — дослідження

Від початку повномасштабної війни тисячі українок вступили до лав ЗСУ, почали активну волонтерську діяльність та допомагають державі на різних фронтах, економічному в тому числі.

Від початку повномасштабної війни тисячі українок вступили до лав ЗСУ, почали активну волонтерську діяльність та допомагають державі на різних фронтах, економічному в тому числі.
Фото: censor.net

Експерти R&D центру YouControl за допомогою інструменту YC Market проаналізували вплив жінок на підтримку різних сфер бізнесу України у воєнний рік шляхом продовження діяльності компаній, що існують та відкриття нових.

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Сфери, які найчастіше обирають жінки

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) більшість компаній (юридичних осіб), що діють станом на 1 березня 2023 року у власності жінок припадає на туристичний сектор.

Таких підприємств зареєстровано 7,6 тисяч в Україні, що складає 51,7% від загальної кількості турфірм.

Другу сходинку посіла освітня діяльність  — 3,5 тис. компаній у сфері освіти належать жінкам, це 49,3% даного ринку.

На третій сходинці опинились компанії в категорії «Операції з нерухомістю». Жінки володіють 26,6 тисяч компаніями у цьому секторі, що складає 42,7% ринку.

Натомість найбільш непопулярною серед жінок є сфера водопостачання та утилізація — 1,3 тис. компанії, 20,1% ринку. Трохи кращі показники у сфери будівництва — у власності жінок 22,4 тис. компаній (26,3% ринку).

До топ-3 не надто популярних сфер під контролем бізнес-вумен увійшла галузь ІТ: 6,9 тис. компаній у власності жінок складають 26,4% ринку інформаційних технологій.

Географія присутності компаній бізнес-вумен

Загалом, на території всієї України зареєстровано 306,2 тисяч компаній (юридичних осіб), бенефіціарками яких є жінки. Ця кількість складає 32,8% від усіх зареєстрованих в країні компаній. Для порівняння розподілу за регіонами розглядалась частка тих компаній, власницями яких є жінки.

Частково окупована Донецька область займає другу сходинку — 15,2 тисяч компаній у власності жінок складають 36% від усього бізнесу в регіоні. Третє, четверте та п’яте місця за відсотковим розподілом займають відповідно Миколаївська, Одеська та Запорізька області — 35%.

Найбільша кількість зареєстрованих компаній, закономірно у Києві — 94,8 тис. компаній з жінками-власницями зареєстровано в столиці, проте це 31,2 % від загальної кількості зареєстрованих та чинних компаній у місті, що нижче середнього значення по країні.Найменша частка компаній у Сумській області — тут у власності жінок 30,5% від усіх компаній у регіоні.

Вплив повномасштабного вторгнення

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдало непоправної шкоди нашій державі. Нещодавно ми розповідали про те, як після 24 лютого 2022 року змінилась динаміка появи нових бізнесів в Україні. Вплив воєнного року позначився і на динаміці відкриття жінками нових компаній: вона знизилася на 4,4 %у порівнянні з 2021 роком.

Щодо секторального розподілу, то в період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року саме сфера освіти та охорони здоров’я найвідчутніше поповнились новими гравчинями: збільшення присутності women-owned компаній у кожній — плюс 4,1 і 7,8 відсоткових пункти відповідно, у порівнянні з середніми частками в економіці.

Освітній сектор перемістився на першу сходинку — за рік жінки відкрили 95 компаній у цій сфері, що склало 53,4% ринку. Другу сходинку посів сектор «Охорони здоров’я» — 49,3% (113 компаній). У лідери за часткою заснованих жінками фірм також увійшли компанії, що працюють у сфері «Медіа та кіно».

Найбільших втрат зазнав туризм: закономірно частка компаній у власності жінок зменшилась на 14 відсоткових пунктів відносно звичного середнього показника цього напрямку.

Джерело: Мінфін
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