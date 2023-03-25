Водії знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн

Українці з 23 березня знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки для своїх транспортних засобів онлайн через електронний кабінет водія. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

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Зазначається, що у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для авто з неформатним місцем закріплення — так звані «американські» — вони мають форму прямокутника більш схожого до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.

Орієнтовна вартість таких номерних знаків становить 300 грн — спецпродукції для авто, 150 грн — спецпродукції для мототранспорту. Такі номерні знаки завжди є у сервісних центрах МВС. Наявність цих вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн.

«Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр», — заявили у Головному сервісному центрі МВС.

Вони не завжди є в наявності, оскільки сама їхня кількість — обмежена. Наявність цих вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС і їхню вартість також можна перевірити онлайн.

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Індивідуальні номерні знаки

Індивідуальні номерні знаки є додатком до державних номерних знаків транспортного засобу, які виготовляється за індивідуальним замовленням автовласника.

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.

Напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр.

Літер у написі на індивідуальних номерних знаках має бути не менше ніж дві.

Вартість послуги виготовлення: