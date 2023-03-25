Українці з 23 березня знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки для своїх транспортних засобів онлайн через електронний кабінет водія. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.
Водії знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн
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Зазначається, що у сервісних центрах МВС видають як стандартні продовгуваті номерні знаки державної реєстрації, яких більшість на дорогах України, так і для авто з неформатним місцем закріплення — так звані «американські» — вони мають форму прямокутника більш схожого до квадрату, ніж стандартні номерні знаки.
Орієнтовна вартість таких номерних знаків становить 300 грн — спецпродукції для авто, 150 грн — спецпродукції для мототранспорту. Такі номерні знаки завжди є у сервісних центрах МВС. Наявність цих вільних номерних знаків у певній області можна перевірити онлайн.
«Серед таких номерних знаків державної реєстрації є також платні, які містять визначену комбінацію цифр», — заявили у Головному сервісному центрі МВС.
Вони не завжди є в наявності, оскільки сама їхня кількість — обмежена. Наявність цих вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС і їхню вартість також можна перевірити онлайн.
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Індивідуальні номерні знаки
Індивідуальні номерні знаки є додатком до державних номерних знаків транспортного засобу, які виготовляється за індивідуальним замовленням автовласника.
Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр.
Напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр.
Літер у написі на індивідуальних номерних знаках має бути не менше ніж дві.
Вартість послуги виготовлення:
- 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
- 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
- 500 грн — графічний елемент;
- 466,44 грн — спецпродукція (номерна база для авто);
- 266,58 грн — спецпродукція (номерна база для мотоцикла).
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