Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 березня 2023 року, продав на міжбанківському валютному ринку $495,45 млн проти $376,22 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже до $500 мільйонів
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Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $119,23 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $61,30 млн;
- продав $6 900,22 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $6 838,92 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
купив $61,30 млн;
продав $6 900,22 млн.
Ось що важливо.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121870/