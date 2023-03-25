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25 березня 2023, 10:29 Читать на русском

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку майже до $500 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 березня 2023 року, продав на міжбанківському валютному ринку $495,45 млн проти $376,22 млн минулого тижня. При цьому регулятор нічого не купував. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк протягом тижня, з 20 по 24 березня 2023 року, продав на міжбанківському валютному ринку $495,45 млн проти $376,22 млн минулого тижня.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Таким чином НБУ збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем на $119,23 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $61,30 млн;
  • продав $6 900,22 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $6 838,92 млн.

Також читайте: Міжнародні резерви України за місяць «схудли» на мільярд. У НБУ назвали причину

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
TAN72
TAN72
25 березня 2023, 10:52
#
И как долго это будет продолжаться 🥱
+
+59
kadaad1988
kadaad1988
25 березня 2023, 10:55
#
«героически» пытаются искусственно удержать гривню от ее реально курса в 42−45 как минимум!
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
25 березня 2023, 11:41
#
Якщо на «чорному» ринку курс 38−39, як він може бути 42? Які ваші розрахунки?
+
+58
zzel
zzel
25 березня 2023, 11:49
#
Доллары с межбанка по 36.5 перетекают на наличный через разные обнальные схемы Не будет доллара по 36.5 курс пойдет вверх
+
+72
newoleksa
newoleksa
25 березня 2023, 11:06
#
Явно любим друзям та дорогим кумам потрібно дешево затаритись
+
0
zzel
zzel
25 березня 2023, 11:48
#
Эпоха кумовства закончилась в 2019
+
+44
yarg
yarg
25 березня 2023, 11:54
#
В 2019 она только началась.
+
0
BatonUA
BatonUA
25 березня 2023, 11:58
#
Всі можуть купити
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
25 березня 2023, 12:57
#
Ви хоть розумієте роботу міжбанку? Як заявки банки подають і під «Що»?
+
+15
bonv
bonv
25 березня 2023, 13:12
#
З початку року НБУ на міжбанку:
купив $61,30 млн;
продав $6 900,22 млн.
Ось що важливо.
+
0
bonv
bonv
25 березня 2023, 13:13
#
Фінансова криза. Політика як бізнес:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121870/
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