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24 березня 2023, 16:39 Читать на русском

Акції Deutsche Bank впали після різкого стрибка вартості страхування від ризику дефолту

Акції Deutsche Bank впали в п'ятницю після того, як вартість страхування боргу банку від ризику дефолту підскочила до максимумів за понад чотири роки, що підкреслило занепокоєння інвесторів щодо стабільності європейських банків. Про це повідомляє Reuters.

Акції Deutsche Bank впали в п'ятницю після того, як вартість страхування боргу банку від ризику дефолту підскочила до максимумів за понад чотири роки, що підкреслило занепокоєння інвесторів щодо стабільності європейських банків.
Фото: espreso.tv

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Минулого тижня банківський сектор регіону пережив важку ситуацію: порятунок Credit Suisse за підтримки держави та негаразди між регіональними банками США викликали занепокоєння щодо становища світового банківського сектора.

Акції Deutsche, які цього місяця втратили більше п’ятої частини своєї вартості, у п’ятницю впали на 14,9% до мінімуму за п’ять місяців. Востаннє акції впали на 13% до 8,13 євро.

Ринкова вартість найбільшого банку Німеччини лише за тиждень зменшилась на $3 млрд.

Кредитні дефолтні свопи (CDS) Deutsche Bank — форма страхування для власників облігацій — виросли вище 220 базисних пунктів (б/с) — найбільше з кінця 2018 року — зі 142 б/с лише два дні тому, згідно з даними S&P Market Intelligence.

Згідно з даними Refinitiv, у четвер кредитні дефолтні свопи Deutsche Bank продемонстрували найбільший одноденний приріст за всю історію. Але вони залишаються значно нижчими за максимуми близько 300 базисних пунктів, зафіксовані під час боргової кризи єврозони у 2011 році.

CDS для великих європейських банків зросли в п'ятницю, відображаючи небажання інвесторів брати на себе будь-які ризики для своїх портфелів перед вихідними.

«Deutsche Bank уже деякий час перебуває в центрі уваги, подібно до того, як був Credit Suisse», — сказав Стюарт Коул, головний макроекономіст Equiti Capital.

За його словами фінустанова пройшла через різні реструктуризації та зміни керівництва в спробах повернути її на міцну основу, але поки що жодна з цих спроб не спрацювала.

Deutsche Bank відмовився від коментарів Reuters.

Облігації

Тим часом спостерігається розпродаж деяких облігацій Deutsche Bank. Його 7,5% додаткові доларові облігації першого рівня (AT1) впали до 74,716 цента за долар, піднявши дохідність до 22,87%. Ця прибутковість удвічі більша, ніж лише два тижні тому.

AT1, випущені банками, опинилися під тиском, оскільки Credit Suisse був змушений списати свої AT1 на $17 млрд у рамках примусового поглинання UBS у вихідні.

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Індекс європейських банків STOXX 600, до якого не входять акції Credit Suisse та UBS, продемонстрував один із найбільш волатильних тижнів торгів за рік. У результаті індекс упав на 2,1%, а місячне зниження становило 17%.

Облігації AT1 вважаються досить ризикованою формою боргу, що часто дає більш високу прибутковість. Вони були створені після фінансової кризи 2008 року, щоб зняти ризики з платників податків та підтримати банки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
krv77
krv77
24 березня 2023, 17:28
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продемонстрировали самый однодневный прирост за всю историю
Ну очень уж однодневный… самый-самый…
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