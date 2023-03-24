Акції Deutsche Bank впали після різкого стрибка вартості страхування від ризику дефолту

Акції Deutsche Bank впали в п'ятницю після того, як вартість страхування боргу банку від ризику дефолту підскочила до максимумів за понад чотири роки, що підкреслило занепокоєння інвесторів щодо стабільності європейських банків. Про це повідомляє Reuters.

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Минулого тижня банківський сектор регіону пережив важку ситуацію: порятунок Credit Suisse за підтримки держави та негаразди між регіональними банками США викликали занепокоєння щодо становища світового банківського сектора.

Акції Deutsche, які цього місяця втратили більше п’ятої частини своєї вартості, у п’ятницю впали на 14,9% до мінімуму за п’ять місяців. Востаннє акції впали на 13% до 8,13 євро.

Ринкова вартість найбільшого банку Німеччини лише за тиждень зменшилась на $3 млрд.

Кредитні дефолтні свопи (CDS) Deutsche Bank — форма страхування для власників облігацій — виросли вище 220 базисних пунктів (б/с) — найбільше з кінця 2018 року — зі 142 б/с лише два дні тому, згідно з даними S&P Market Intelligence.

Згідно з даними Refinitiv, у четвер кредитні дефолтні свопи Deutsche Bank продемонстрували найбільший одноденний приріст за всю історію. Але вони залишаються значно нижчими за максимуми близько 300 базисних пунктів, зафіксовані під час боргової кризи єврозони у 2011 році.

CDS для великих європейських банків зросли в п'ятницю, відображаючи небажання інвесторів брати на себе будь-які ризики для своїх портфелів перед вихідними.

«Deutsche Bank уже деякий час перебуває в центрі уваги, подібно до того, як був Credit Suisse», — сказав Стюарт Коул, головний макроекономіст Equiti Capital.

За його словами фінустанова пройшла через різні реструктуризації та зміни керівництва в спробах повернути її на міцну основу, але поки що жодна з цих спроб не спрацювала.

Deutsche Bank відмовився від коментарів Reuters.

Облігації

Тим часом спостерігається розпродаж деяких облігацій Deutsche Bank. Його 7,5% додаткові доларові облігації першого рівня (AT1) впали до 74,716 цента за долар, піднявши дохідність до 22,87%. Ця прибутковість удвічі більша, ніж лише два тижні тому.

AT1, випущені банками, опинилися під тиском, оскільки Credit Suisse був змушений списати свої AT1 на $17 млрд у рамках примусового поглинання UBS у вихідні.

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Індекс європейських банків STOXX 600, до якого не входять акції Credit Suisse та UBS, продемонстрував один із найбільш волатильних тижнів торгів за рік. У результаті індекс упав на 2,1%, а місячне зниження становило 17%.

Облігації AT1 вважаються досить ризикованою формою боргу, що часто дає більш високу прибутковість. Вони були створені після фінансової кризи 2008 року, щоб зняти ризики з платників податків та підтримати банки.