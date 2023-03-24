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24 березня 2023, 15:44 Читать на русском

Київстар підключився до системи BankID НБУ

До системи BankID НБУ підключився національний мобільний оператор Київстар. Тепер, використовуючи BankID, абоненти передплаченого зв’язку Київстар у мобільному додатку «Мій Київстар» зможуть пройти ідентифікацію для переходу на контрактну форму обслуговування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До системи BankID НБУ підключився національний мобільний оператор Київстар.
Фото: orgexpert.com

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«Перехід на контрактну форму обслуговування або реєстрація мобільного номера є найдієвішим захистом SIM-карти абонента від шахрайства. Що більше користувачів скористаються такою можливістю, то складніше буде шахраям завдати шкоди клієнтам українських банків», — йдеться в повідомленні.

Тож абонентам Київстар для отримання послуги з переходу на контрактну форму обслуговування більше не обов’язково йти до фірмового магазину оператора з документами, що засвідчують особу. Усе це можна зробити онлайн, маючи рахунок в одному із 39 банків, що є учасниками системи BankID НБУ.

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Наразі систему BankID НБУ використовують усі три найбільші мобільні оператори України.

Нагадаємо

У квітні 2021 року до системи BankID НБУ підключився перший великий мобільний оператор lifecell Україна, а у квітні 2022 року ще один — Vodafone Україна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
24 березня 2023, 17:30
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