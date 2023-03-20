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20 березня 2023, 13:52 Читать на русском

НБУ отримав другу міжнародну нагороду за розвиток системи BankID НБУ

Національний банк України отримав ще одну престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards — у номінації «Ініціатива у сфері платіжної та ринкової інфраструктури». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України отримав ще одну престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards — у номінації «Ініціатива у сфері платіжної та ринкової інфраструктури».

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Суддівська колегія Central Banking відзначила Національний банк за розвиток державної системи віддаленої ідентифікації — Системи BankID НБУ.

Система BankID НБУ забезпечує стабільний та безперебійний доступ українським громадянам до важливих державних та фінансових сервісів.

Як зауважили міжнародні експерти, під час війни її безперервна робота набула особливої цінності, адже надала громадянам нагальну можливість продовжувати отримувати державні та фінансові послуги дистанційно.

Зокрема, українці, яким довелося залишити домівки у зв’язку з бойовими діями, змогли отримати безперешкодний доступ до електронних документів та сервісів державного мобільного додатка «Дія».

Крім того, громадяни мали можливість дистанційно відкривати рахунки в банках, здійснюючи ідентифікацію за допомогою системи. Наприклад, тоді, коли не мали можливості відвідати відділення банку через вимушене переміщення або коли банк не міг здійснити фізичне обслуговування клієнтів в умовах війни.

Довідка

Сьогодні Система BankID НБУ налічує 130 учасників. Це 39 банків-ідентифікаторів та 91 абонент — надавач послуг. Щодня у системі відбувається близько ста тисяч успішних електронних ідентифікацій (32,8 млн за 2022 рік, що на 9% більше, ніж у 2021 році).

Нагадаємо

Це вже друга нагорода цьогорічної премії Central Banking Awards, отримана Національним банком, — 13 березня НБУ був оголошений центральним банком року за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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