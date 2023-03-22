Суд арештував активи російського олігарха на 20 мільйонів гривень

Суд наклав арешт на активи підприємства бенефіціарним власником якого є російський олігарх. Вартість арештованого майна становить 20 млн грн. Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Telegram .

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«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на активи підприємства бенефіціарним власником якого є російський олігарх — акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації «Ростех», — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО Титан Україна» вчиняли дії спрямовані на приховування активів, які перебували на його балансі, шляхом укладення «фіктивних» договорів купівлі-продажу з одним з приватних підприємств.

ТОВ «ВСМПО Титан Україна» отримало в оренду від цього підприємства нібито реалізоване майно, яке в подальшому використовувалося у виробничій діяльності компанії.

Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України стосовно бенефіціарного власника передбачено обмежувальні заходи.

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Хто цей російський олігарх

В прокуратурі не називають ім'я російського олігарха, але, за даними mind.ua, йдеться про російського олігарха Михайла Шелкова. Раніше конфісковані активи Шелкова перейшли в управління Фонду державного майна з метою їх подальшої приватизації або оренди.

Серед конфіскованих активів 100% ТОВ «ВСМПО Титан Україна«‎, 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»‎, 100% ТОВ «Тай-Мінералс«‎, 100% ТОВ «Інвестагро»‎.

Шелков посідає 59-е місце в російському списку Forbes, його багатство оцінюється в $1,5 млрд. Він є основним бенефіціаром і заступником голови ради директорів «ВСМПО-Авісма». Це один із найбільших у світі постачальників титану, який потрібен в авіабудуванні та космічній галузі.