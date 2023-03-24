Курс валют на 24 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 24 березня, курс долара на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у покупці, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,10−38,60 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,35−38,50, євро — 41,15−41,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,60−39,99 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.