Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС.
ЄС підтримав створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ
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Зазначається, що Європейський Союз продовжує підтримувати відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.
«У цьому контексті Європейська Рада заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією», — йдеться у документі.
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Також наголошується, що разом із партнерами Євросоюз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.
Джерело: Мінфін
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