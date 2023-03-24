ЄС підтримав створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ

Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС.

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Зазначається, що Європейський Союз продовжує підтримувати відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.

«У цьому контексті Європейська Рада заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією», — йдеться у документі.

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Також наголошується, що разом із партнерами Євросоюз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.