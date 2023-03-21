G7 відклала перегляд граничної ціни на російську нафту — Bloomberg

Країни G7 цього тижня навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту, попри повідомлення про те, що вона продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів за барель. Про це пише Bloomberg.

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Як зазначає видання, країни ЄС були поінформовані про те, що G7, яка відповідальна за встановлення ліміту цін, на даному етапі мало зацікавлена у зміні порогу.

Імовірно, перемовини між Європейською комісією та G7 продовжаться вже після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що «Велика сімка» (G7) хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, що зруйнувало надії деяких європейських столиць посилити західні санкції цього місяця.

5 грудня 2022 року офіційно набрало чинності рішення про ембарго на постачання нафти з РФ у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.