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23 березня 2023, 19:46 Читать на русском

Заробітчани за 2022 рік перерахували в Україну майже $13 мільярдів

За минулий рік заробітчани перерахували в Україну майже $13 млрд, що на $1 млрд, або на 7%, менше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє Forbes.

За минулий рік заробітчани перерахували в Україну майже $13 млрд, що на $1 млрд, або на 7%, менше, ніж у 2021 році.
Фото: slovoidilo.ua

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Обсяги приватних грошових переказів

Заробітчани переказали в Україну:

  • у 2019 році — $11,9 млрд,
  • у 2020 році — майже $12 млрд,
  • у 2021 році — понад $14 млрд,
  • у 2022 році — майже $13 млрд.

З початком 2023 року тренд зі скорочення продовжився. Обсяги приватних грошових переказів у січні 2023 року порівняно з січнем минулого року зменшилися на 14,4% та становили $967 млн.

Скорочення надходжень від мігрантів відбулось як за офіційними, так і за неформальними каналами.

У січні 2023-го українці надіслали офіційними каналами на 19,9% переказів менше, ніж у січні минулого року. Неформальні канали просіли не так відчутно — на 8,6% менше.

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Причини скорочення переказів

Головною причиною скорочення переказів є те, що з початком повномасштабної війни з Росією частина чоловіків-заробітчан повернулися в Україну для її захисту.

За даними Державної прикордонної служби, за перший місяць війни в Україну повернулося 400 000 осіб, з яких 75−80% становили чоловіки.

Через введені обмеження на перетин кордону для чоловіків ті, хто повернувся, вже не змогли повернутися до попередніх місць роботи за кордоном.

Крім того, не змогли повернутися за кордон на роботу й сезонні працівники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+15
Kidav
Kidav
23 березня 2023, 22:19
#
А якщо б дали людям (чоловікам) виїзджати, то було б ще більше!
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