Нова пошта інвестує 10 мільйонів євро у розвиток бізнесу у 30 країнах Європи

Нова пошта інвестує 10 млн євро у розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах. Про це повідомив співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк агентству «Інтерфакс-Україна» на відкритті першого вантажного відділення в Литві.

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«Буде інвестовано 10 млн євро. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30-ти країнах», — сказав він, уточнивши, що в розвиток мережі в Польщі компанія вже вклала 1 млн євро.

За словами Поперешнюка, найближчим часом у Литві буде відкрито щонайменше три відділення, а також по одному в Ризі й Таллінні. Все залежатиме від кількості клієнтів і відправлень.

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Він також зазначив, що у Німеччині протягом трьох місяців буде відкрито відділення у 12 містах.

«Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там у же активно триває», — уточнив співвласник Нової пошти.

У 2022 році Нова пошта доставила 315 млн посилок. При цьому фінансових результатів за минулий рік компанія не розголошує.