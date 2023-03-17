Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, знаходиться в процесі отримання європейської ліцензії Electronic Money Institution (EMI). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нова пошта подала заявку на отримання фінансової ліцензії в Європі
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«NovaPay розвиватиметься, як і вся група, — створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Зараз іде цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic Money Institution», — повідомив співзасновник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов у кулуарах «Саміту експортерів».
Клімов уточнив, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.
Отримавши ліцензію, NovaPay зможе робити для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції, сказав Клімов. За його словами, компанія також активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.
Розвивати послуги «надсилання в кредит» та кредитні картки від NovaPay в Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі.
«У Європі це буде наступним етапом — насамперед це перекази», — зазначив Климов.
Ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та деякі інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені чи маркетингових матеріалах.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що Нова пошта анонсувала випуск власних кредитних карток.
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