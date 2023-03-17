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17 березня 2023, 18:02 Читать на русском

Нова пошта подала заявку на отримання фінансової ліцензії в Європі

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, знаходиться в процесі отримання європейської ліцензії Electronic Money Institution (EMI). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, знаходиться в процесі отримання європейської ліцензії Electronic Money Institution (EMI).
Фото: korrespondent.net

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«NovaPay розвиватиметься, як і вся група, — створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Зараз іде цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic Money Institution», — повідомив співзасновник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов у кулуарах «Саміту експортерів».

Клімов уточнив, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.

Отримавши ліцензію, NovaPay зможе робити для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції, сказав Клімов. За його словами, компанія також активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.

Розвивати послуги «надсилання в кредит» та кредитні картки від NovaPay в Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі.

«У Європі це буде наступним етапом — насамперед це перекази», — зазначив Климов.

Ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та деякі інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені чи маркетингових матеріалах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нова пошта анонсувала випуск власних кредитних карток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+28
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 18:07
#
С Харькова заказал ручной культиватор для обработки участка. Если бы не длинные ручки,то упаковали бы все одним местом. Стоимость доставки новой почтой по калькулятор на сайте вышла 547 грн. Попросил отправить деливери — 166 грн.за 2 места общим весом 10 кг.
+
0
Три літри
Три літри
17 березня 2023, 21:07
#
І шо?
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