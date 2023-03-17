Нова пошта подала заявку на отримання фінансової ліцензії в Європі

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, знаходиться в процесі отримання європейської ліцензії Electronic Money Institution (EMI). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«NovaPay розвиватиметься, як і вся група, — створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Зараз іде цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic Money Institution», — повідомив співзасновник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов у кулуарах «Саміту експортерів».

Клімов уточнив, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.

Отримавши ліцензію, NovaPay зможе робити для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції, сказав Клімов. За його словами, компанія також активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.

Розвивати послуги «надсилання в кредит» та кредитні картки від NovaPay в Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі.

«У Європі це буде наступним етапом — насамперед це перекази», — зазначив Климов.

Ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та деякі інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені чи маркетингових матеріалах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Нова пошта анонсувала випуск власних кредитних карток.