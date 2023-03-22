У Києві громадський транспорт працюватиме на годину довше

З 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як працюватиме транспорт

наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;

фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.