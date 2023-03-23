Акції китайських технокомпаній дорожчають на сьогоднішніх торгах

Акції найбільших технологічних компаній із КНР сьогодні дорожчають. Аналітики LBLV відзначили, що цінні папери Tencent зросли у ціні після публікації звітності. Інтернет-гігант повідомив про більш високий річний прибуток, ніж прогнозувалося. Підвищенню настрою на ринку також сприяли «яструбині» сигнали ФРС.

Цінні папери Tencent Holdings подорожчали на понад 6% до 368,40 гонконгських доларів. Зростанню річного прибутку сприяли ослаблення карантинних обмежень у Піднебесній і не така сувора нормативно-правова база. Прибуток, розрахований на акціонерів, склав 188,24 мільярда юанів минулого року. Це на 16% менше, ніж було зафіксовано у 2021 році, але вище за прогнози експертів (114,19 мільярда юанів). Зазначається, що операції компанії постраждали через пов'язані з COVID-19 обмеження.

У LBLV зазначають, що негативно на діяльність компанії вплинуло посилення контролю з боку влади, що призвело до розслідувань та антимонопольних штрафів.

Після зняття карантинних обмежень рекламний бізнес компанії націлений зростання. Місцева влада пом'якшила риторику щодо китайських техногігантів, щоб підтримати програму трирічного розвитку економіки після обмежень, пов'язаних із коронавірусом.

Керівництво Tencent планує вжити заходів щодо скорочення витрат, а також активно розвивати основний напрямок бізнесу.

Інші інтернет-компанії також зміцнили свої позиції. На гонконзькій сесії акції компанії Alibaba подорожчали на 3,2%, на 1,8% і 0,7% піднялися котирування JD.com і Baidu.

На настрій на ринку також вплинули натяки Федрезерва про можливе призупинення підвищення процентної ставки.

Єгор Ровніков, фінансовий аналітик LBLV