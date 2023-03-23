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23 березня 2023, 14:09 Читать на русском

У «Дії» запустили бета-тест скасування шерингу авто

Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в «Дії» й запускає бета-тестування послуги скасування належного користувача. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в «Дії» й запускає бета-тестування послуги скасування належного користувача.
Фото: hotline.finance

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«Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг — якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною», — розповів він.

Бета-тестування

У бета-тестуванні мають брати участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати «Дія.Підпис» та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук.

«Шеринг авто — надзвичайно зручна послуга. Ви можете дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба», — заявив Федоров.

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За словами Федорова, за пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями.

«Більше не треба думати, як передати фізичний техпаспорт родичам або близьким. До того ж, тепер зручно буде скасувати спільне користування автівкою», — додав міністр.

Реєстрація

Зареєструватися на бета-тест можна у чаботі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
23 березня 2023, 14:24
#
Звісно що за оплату. Скільки?
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