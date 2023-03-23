У державному Приватбанку стартував прийом заявок на спільну з Українським «Експортно-кредитним агентством» (ЕКА) програму підтримки експортерів. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк запускає програму підтримки клієнтів-експортерів. Умови кредитування
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Кого фінансуватиме банк
На першому етапі партнерства з ЕКА банк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.
За умовами, ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.
Умови кредитування
Максимальна сума такої позики може становити 5 млн грн, термін кредитування — до 1 року, а застава — майнові права за експортним контрактом та порука власника.
У фінустанові зауважують, що поєднання програми з «Доступними кредитами 5−7−9%» дозволить клієнтам банку кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.
Приватбанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів.
Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави — це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року.
Мета програми — широка підтримка, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.
Коментарі - 13
ну теперь можешь рассказать о рисковости кредитования в привате.
Удачи, а то от таких «познаний и на «газики» не заработаешь!
вот уже патриеты прибежали и революция… и курс…
зловонные какие газики-то :)
Такая же вонь стояла! Эксперт мля!
так че там с приватом ? рассказывай , не томи. народ ждет :)
написал «а потом, зная „приват“ можно представить как это может обернуться.» — а теперь «сам расскажи мне чем это обернутся может».
несолидно. зачмырю как недоэксперта.
но не будет отклонятся от темы — что не так с приватом ?
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/