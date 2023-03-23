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23 березня 2023, 13:51 Читать на русском

Приватбанк запускає програму підтримки клієнтів-експортерів. Умови кредитування

У державному Приватбанку стартував прийом заявок на спільну з Українським «Експортно-кредитним агентством» (ЕКА) програму підтримки експортерів. Про це повідомляє пресслужба банку.

У державному Приватбанку стартував прийом заявок на спільну з Українським «Експортно-кредитним агентством» (ЕКА) програму підтримки експортерів.

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Кого фінансуватиме банк

На першому етапі партнерства з ЕКА банк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами, ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Умови кредитування

Максимальна сума такої позики може становити 5 млн грн, термін кредитування — до 1 року, а застава — майнові права за експортним контрактом та порука власника.

У фінустанові зауважують, що поєднання програми з «Доступними кредитами 5−7−9%» дозволить клієнтам банку кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.

Приватбанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів.

Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави — це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року.

Мета програми — широка підтримка, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 14:02
#
Сначала узнайте стоимость и условия предоставления услуг этим «агентством» ну, а потом, зная «приват» можно представить как это может обернуться.
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:13
#
Все замерли в ужасе… И чем же может обернутся кредит ?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 15:18
#
Сразу видно «эксперта», сразу понятно — что человек серьезный экспортер или импортер и не раз обращался за помощью к «агентству» и сразу понятно, что «глубоко» в теме!
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:30
#
Поток газиков прекратился?
ну теперь можешь рассказать о рисковости кредитования в привате.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 15:34
#
Ты так и не понял, что вопрос стоит не в кредитования! Ну да ладно! Я «эксперту» тонкости всей этой истории рассказывать не буду! ОНО эксперт, САМО разберется ну как в 2014 году, рассказывая о …понижении курса до 5 -8 гривен… бо победила «рэвалюция» и к власти пришли настоящие «патриЕты».
Удачи, а то от таких «познаний и на «газики» не заработаешь!
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:39
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Не прекратился… ну испускай…
вот уже патриеты прибежали и революция… и курс…
зловонные какие газики-то :)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 15:41
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«Газики» навеяли (по запаху) твои бредни которые ты тут «изрекал» тысячами!
Такая же вонь стояла! Эксперт мля!
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:44
#
Миллиардами :)

так че там с приватом ? рассказывай , не томи. народ ждет :)
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 15:47
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Так ты же эксперт и рассказывай или напомнить тебе твою фраз -…знания стоят денег и я просто так делиться не собираюсь…Давай сверкни умом в ВЭД а то давно не смеялся!
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:52
#
Не едь с темы, постой… :)

написал «а потом, зная „приват“ можно представить как это может обернуться.» — а теперь «сам расскажи мне чем это обернутся может».
несолидно. зачмырю как недоэксперта.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 15:54
#
Да ну, у тебя «чморилка» не выросла! Деятель, мля …
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yarg
yarg
23 березня 2023, 15:59
#
Я мог бы увлекательно ответить «моя чморилка тебе в рот не поместится» , но не буду. зачем ? ты же это и так знаешь :)

но не будет отклонятся от темы — что не так с приватом ?
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bonv
bonv
23 березня 2023, 14:26
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
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