Приватбанк запускає програму підтримки клієнтів-експортерів. Умови кредитування

Кого фінансуватиме банк

На першому етапі партнерства з ЕКА банк фінансуватиме українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів.

За умовами, ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Умови кредитування

Максимальна сума такої позики може становити 5 млн грн, термін кредитування — до 1 року, а застава — майнові права за експортним контрактом та порука власника.

У фінустанові зауважують, що поєднання програми з «Доступними кредитами 5−7−9%» дозволить клієнтам банку кредитуватися за пільговими відсотковими ставками.

Приватбанк підписав угоду з Експортно-кредитним агентством про співпрацю в рамках програми портфельного страхування ризику банку за кредитами, які будуть видані на виконання експортних контрактів.

Портфельне страхування виданих кредитів на виконання експортних угод зі спрощеними вимогами до застави — це механізм підтримки експортерів під час війни, який був оперативно напрацьований та запущений Міністерством економіки України та ЕКА у партнерстві з українськими банками в червні 2022 року.

Мета програми — широка підтримка, відновлення та збільшення присутності українських виробників та постачальників робіт і послуг на світових ринках.