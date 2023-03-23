Курс валют на 23 березня: Євро в обмінниках підскочило на 38 копійок

У четвер, 23 березня, курс долара на готівковому ринку подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу зросло на 5 копійок.

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В обмінниках долар подешевшав на 8 копійок у покупці та на 5 копійок у продажу. Курс євро додав 10 копійок у купівлі та 38 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,65 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,50, євро — 41,10−41,58 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,87−40,27 грн/євро.

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