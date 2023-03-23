ФРС погіршила прогноз зростання ВВП США та підвищила оцінку інфляції у 2023 році

Федеральна резервна система незначно погіршила прогноз зростання ВВП США у 2023 році, підвищивши оцінку очікуваних темпів зростання споживчих цін. Про це повідомляється у пресрелізі Федрезерва.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз ФРС щодо ВВП

Наразі очікується, що за підсумками поточного року економіка країни збільшиться на 0,4%, а не на 0,5%, як передбачалося у грудні. У 2024 році прогнозується підйом ВВП на 1,2% проти раніше очікуваних 1,6%.

Тим часом оцінка економічного зростання у 2025 році покращена до 1,9% з 1,8%.

Інфляція

За прогнозом ФРС, споживчі ціни (індекс PCE) у 2023 році збільшаться на 3,3%, тоді як раніше очікувалося 3,1%. Оцінки на наступний та 2025 рік залишилися без зміни — відповідно 2,5% та 2,1%.

Безробіття

Безробіття цього року, як очікується, становитиме в середньому 4,5% проти озвучених у грудні 4,6%. Прогноз на майбутній рік зберігся — 4,6%. При цьому тепер передбачається, що в 2025 році рівень безробіття становитиме 4,6% проти 4,5%, які раніше очікувалися.

Ставка за кредитними коштами

ФРС за підсумками засідання, що завершилося у середу, підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів.

Тепер її діапазон становить 4,75−5% річних — це максимум із вересня 2007 року. Рішення співпало з прогнозами більшості економістів та аналітиків, при цьому деякі експерти припускали, що ЦБ може залишити ставку на колишньому рівні на тлі проблем у банківському секторі країни.

Опублікований за підсумками засідання точковий графік прогнозів (dot plot) — діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керуючих ФРС та голів федеральних резервних банків щодо відсоткових ставок, — показує, що десять керівників припускають, що ставка становитиме не менше 5,125% до кінця 2023 року.

Згідно з медіанним прогнозом керівників ФРС, ставка становитиме близько 5,1% річних до кінця 2023 року, 4,3% до кінця наступного року та 3,1% до кінця 2025 року. Таким чином, порівняно з очікуваннями, які були опубліковані у грудні, змінився лише прогноз на 2024 рік — тоді він становив 4,1%. При цьому очікування щодо розміру ставки на поточний та 2025 рік не змінилися.

Прогноз ставки на довгостроковий період було збережено на рівні 2,5% річних.