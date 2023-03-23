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23 березня 2023, 10:02 Читать на русском

Голова НБУ розповів про«зелене світло» для зняття валютних обмежень

«Зеленим світлом» для зняття валютних обмежень в Україні буде формування передумов, які дозволять провести лібералізацію без суттєвих ризиків для макрофінансової стабільності. Про це заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний в інтервʼю NV.

«Зеленим світлом» для зняття валютних обмежень в Україні буде формування передумов, які дозволять провести лібералізацію без суттєвих ризиків для макрофінансової стабільності.
Фото: korrespondent.net

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Що дозволить зняти валютні обмеження

Пишний зазначив, що наразі насамперед необхідно розв'язати проблему зі значним профіцитом ліквідності, який сконцентрований на поточних рахунках. Очільник НБУ переконаний, що останні рішення регулятора дадуть свій результат.

Глава НБУ пояснив, що проєкт дорожньої карти із поступового пом’якшення валютних обмежень вже напрацьовано. Але перед тим, як представити проєкт громадськості, його необхідно обговорити з ключовими стейкхолдерами.

«На мою думку, неабиякий позитив полягає у тому, що ми бачимо можливість, бачимо шляхи переходу в осяжній перспективі до етапу поступового скасування тимчасових валютних обмежень, які були запроваджені на початку повномасштабної війни. І що цей перехід може відбутися навіть до її завершення», — сказав Пишний.

Читайте: Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
yarg
yarg
23 березня 2023, 11:32
#
А пока — их толкьо ужесточают.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 березня 2023, 11:42
#
Как?
+
0
yarg
yarg
23 березня 2023, 11:51
#
Вчерашняя постанова.
нерезидентам обещали разрешить вывести средства от ОВГЗ. А вчера — передумали и запретили.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
23 березня 2023, 11:43
#
Про що стаття? Про що дядько розповів?
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