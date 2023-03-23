Голова НБУ розповів про«зелене світло» для зняття валютних обмежень

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Що дозволить зняти валютні обмеження

Пишний зазначив, що наразі насамперед необхідно розв'язати проблему зі значним профіцитом ліквідності, який сконцентрований на поточних рахунках. Очільник НБУ переконаний, що останні рішення регулятора дадуть свій результат.

Глава НБУ пояснив, що проєкт дорожньої карти із поступового пом’якшення валютних обмежень вже напрацьовано. Але перед тим, як представити проєкт громадськості, його необхідно обговорити з ключовими стейкхолдерами.

«На мою думку, неабиякий позитив полягає у тому, що ми бачимо можливість, бачимо шляхи переходу в осяжній перспективі до етапу поступового скасування тимчасових валютних обмежень, які були запроваджені на початку повномасштабної війни. І що цей перехід може відбутися навіть до її завершення», — сказав Пишний.

Читайте: Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною.