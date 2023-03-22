За рік війни РФ завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 мільярди — KSE Institute

Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143,8 млрд (за вартістю заміщення). Про це повідомляє пресслужба KSE Institute.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінкою експертів проєкту KSE «Росія заплатить» продовжують зростати збитки таких сфер як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров’я.

Житловий фонд

Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53,6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тисяч житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Інфраструктура

На другому місці за сумою завданих збитків — сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд.

Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи.

За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів. Найбільше відновлено в Київській (20 з 24 об'єктів) та Чернігівській (20 з 27 об'єктів) областях. У 2023 році відновлено проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.

Збитки лісам та освітнім закладам

У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни, складає $4,5 млрд.

Через війну, розпочату Росією, продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної, 528 — вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн у порівнянні з грудневими обрахунками зросли збитки сфери освіти — до $8,9 млрд.

Читайте також: За рік війни вихід з РФ завершили лише 6% іноземних компаній — KSE Institute

Енергетика

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких складає $8,1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об'єктів з транспортування природного газу.

Агропромисловий комплекс та транспорт

Ще на $2,1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери складає $8,7 млрд.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з обрахунками на кінець 2022 року кількість таких авто зросла на 28,5 тисяч. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223,4 тисячі автомобілів на $3,1 млрд.

Сфера торгівлі та охорони здоров’я

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За обрахунками експертів проєкту на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі зросла до $2.6 млрд. А медичній галузі завдано руйнувань інфраструктури ще на $100 млн, відтак загальні прямі збитки цієї сфери оцінюються у $1.8 млрд.

Промисловість і підприємства

Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE «Росія заплатить» знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11,3 млрд на кінець лютого 2023-го.

Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. Окремі підприємства були перекласифіковані та згодом увійдуть до розрахунків втрат інших секторів економіки.