ДТЕК оцінив втрати від російських атак на електростанції. Сума збитків майже 6 мільярдів

Росія за останні пів року 29 разів атакувала теплові електростанції ДТЕК Енерго, на них пошкоджено понад тисячу одиниць різного обладнання. Компанія оцінює завдані збитки майже у 6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК .

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«Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генерувальних об'єктів компанії наближаються до 6 млрд грн», — повідомив ДТЕК.

Компанія заявила, що почала планові ремонти енергоблоків, усього у 2023 році їй потрібно відремонтувати 28 блоків ТЕС.

«З масштабними руйнуваннями входити у наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у поточний. Допомогти у цьому могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну допомогу, державну підтримку, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій», — сказав гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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У 2022 році на теплоелектростанціях ДТЕК відремонтували 26 енергоблоків. Інвестиції у торішню кампанію становили майже 2,2 млрд грн.