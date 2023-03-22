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22 березня 2023, 13:33 Читать на русском

Укргідроенерго зазнало збитків на 40 мільярдів через атаки РФ

Попередня сума збитків Укргідроенерго, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Попередня сума збитків Укргідроенерго, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень.

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Збитки

За словами гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об'єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі.

«Результати роботи, які були представлені, ілюструють, що наша компанія, не дивлячись на всі виклики та проблеми, гідно впоралася з випробуваннями минулого року. Це стало можливим завдяки об'єднаним зусиллям нашого колективу.

Ми продемонстрували та демонструємо, як нашому акціонеру, так і всьому суспільству свою ефективність у виконанні стратегічних завдань по підтримці енергетичного балансу країни", — заявив голова наглядової ради компанії Валентин Гвоздій.

Також повідомляється, що під час засідання комітету з інновацій було представлено стратегію «Укргідроенерго» з впровадженню інновацій.

«Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизацію інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об'єкти Укргідроенерго з боку Росії», — заявила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.

Джерело: Мінфін
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