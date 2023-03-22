Росія планує змінити оподаткування нафтових компаній, щоб збільшити доходи

Росія планує збільшити державні доходи за рахунок збільшення частки продажів сирої нафти, яка перевищує граничну ціну, встановлену «Великою сімкою» (G7). Про це повідомляє Financial Times.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

З квітня РФ перейде на індикатор, прив’язаний до Brent, міжнародного стандарту сирої нафти, для розрахунку податків на експорт нафти. За рахунок зменшення ринкової знижки на російську нафту, Москва очікує отримати додаткові 600 млрд рублів ($8 млрд) щорічного доходу.

Після того, як у грудні країни G7 встановили граничну ціну для російської нафти на рівні $60 за барель, більшість російських сортів нафти цього місяця перевищували цю межу.

Дані індійської митниці також свідчать про те, що переробники країни платять вищі ціни.

Urals продається на $40 за барель нижче за ціну Brent, в основному через те, що ЄС заборонив морський імпорт.

Попри санкції Заходу, митні дані свідчать про те, що російські виробники нафти змогли забезпечити більш високі ціни принаймні на частину свого експорту.

Цінові аномалії мають наслідки для московських податкових відрахувань. За даними митниці, середня ціна після введення ембарго на всі експортовані в грудні суміші російської нафти була близькою до $74 за барель. Це всього на $10 нижче ціни на нафту марки Brent за той же період і набагато вище за межу $60.

Але ціна Urals, зазначена ціновим агентством Argus, яке є основним орієнтиром у Росії для розрахунку податків, у середньому за той самий місяць становила лише $43.

Читайте також: G7 отложила пересмотр граничной цены на российскую нефть — Bloomberg

За словами Argus, розбіжність повʼязана з тим, що ціна, яку сплачують такі країни, як Індія, включає вартість доставки та страховки. Вони різко зросли, оскільки Росія перенаправила обсяги, які переважно поставлялися з Балтійського моря, до Європи, а західні санкції обмежили доступ до танкерів.

Інший індекс, введений ціновим агентством Platts у січні, показує, що ціна на російську нафту, що поставляється на західне узбережжя Індії, на $16−20 вища за звичайну оцінку Urals.

Максимальний дисконт Urals до Brent відповідно до нової податкової системи становитиме $34 за барель, а в липні зменшиться до $25.