G7 отложила пересмотр граничной цены на российскую нефть — Bloomberg

Страны G7 на этой неделе вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть, несмотря на то, что она продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, страны ЕС были проинформированы о том, что G7, ответственная за установление лимита цен, на данном этапе мало заинтересована в изменении порога.

Предположительно, переговоры между Европейской комиссией и G7 продолжатся уже после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что «Большая семерка» (G7) хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, что разрушило надежды некоторых европейских столиц усилить западные санкции в этом месяце.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку нефти из РФ в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.