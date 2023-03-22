Курс валют на 22 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 22 березня, курс долара на готівковому ринку подешевшав на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу зросло на 5 копійок.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у покупці та на 9 копійок у продажу. Курс євро знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,30−38,85 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,45−38,61, євро — 41,02−41,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,36−39,75 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.