Попит на фриланс серед українців виріс на 84% — дослідження

У перші місяці 2023 року попит на фрилансерів з України виріс на 84% проти минулого року. Про це йдеться у дослідженні Freelancehunt.

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«Зараз ми можемо говорити про стрімке зростання реєстрацій фрилансерів на сервісі, які в пошуках роботи приходять на Freelancehunt. Вважаю за важливе зазначити, що ми підходимо до позначки у 20 000 зареєстрованих нових спеціалістів за місяць. Початок року відзначився черговими піками, які були навіть вищими за зростання у перші місяці війни», — наголошує керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Що впливає на ринок

Варто зазначити ключові фактори, які впливають на розвиток ринку фрилансу в Україні та збільшення кількості спеціалістів:

Більшість користувачів платформ розглядає фриланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник

сягає до 70%. В Україні у 2021 році, за даними платформи Freelancehunt, він становив 56%.

На фрилансі працюють кваліфіковані спеціалісти. Зазвичай це люди віком 24−45 років, з досвідом 2−5 років. 80% з них мають вищу освіту.

Це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж в офісі на постійній роботі.

Основний попит на послуги фрилансерів генерує малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими спеціалістами, 81% з них планують надалі наймати фрилансерів, а 83% — погоджуються, що фрилансери дуже допомогли розвитку бізнесу.

ІТ, дизайн, маркетинг — найпопулярніші категорії, на які є попит серед бізнесу. Саме ці напрямки динамічно розвиваються у світі технологій.

«Враховуючи війну, економічну кризу, коронавірус та інші фактори, можна сміливо говорити про різке зростання популярності фрилансу. Найближчими роками наша країна може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15−20%. Торік у США цей показник дорівнював 39%, тому українському ринку є куди зростати. Але найголовніше те, що для цього є всі можливості», — йдеться у повідомленні сервісу.