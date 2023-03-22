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22 березня 2023, 12:22 Читать на русском

Попит на фриланс серед українців виріс на 84% — дослідження

У перші місяці 2023 року попит на фрилансерів з України виріс на 84% проти минулого року. Про це йдеться у дослідженні Freelancehunt.

У перші місяці 2023 року попит на фрилансерів з України виріс на 84% проти минулого року.
Фото: work.ua

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«Зараз ми можемо говорити про стрімке зростання реєстрацій фрилансерів на сервісі, які в пошуках роботи приходять на Freelancehunt. Вважаю за важливе зазначити, що ми підходимо до позначки у 20 000 зареєстрованих нових спеціалістів за місяць. Початок року відзначився черговими піками, які були навіть вищими за зростання у перші місяці війни», — наголошує керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Що впливає на ринок

Варто зазначити ключові фактори, які впливають на розвиток ринку фрилансу в Україні та збільшення кількості спеціалістів:

  • Більшість користувачів платформ розглядає фриланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник

  • сягає до 70%. В Україні у 2021 році, за даними платформи Freelancehunt, він становив 56%.

  • На фрилансі працюють кваліфіковані спеціалісти. Зазвичай це люди віком 24−45 років, з досвідом 2−5 років. 80% з них мають вищу освіту.

  • Це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж в офісі на постійній роботі.

  • Основний попит на послуги фрилансерів генерує малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими спеціалістами, 81% з них планують надалі наймати фрилансерів, а 83% — погоджуються, що фрилансери дуже допомогли розвитку бізнесу.

  • ІТ, дизайн, маркетинг — найпопулярніші категорії, на які є попит серед бізнесу. Саме ці напрямки динамічно розвиваються у світі технологій.

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«Враховуючи війну, економічну кризу, коронавірус та інші фактори, можна сміливо говорити про різке зростання популярності фрилансу. Найближчими роками наша країна може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15−20%. Торік у США цей показник дорівнював 39%, тому українському ринку є куди зростати. Але найголовніше те, що для цього є всі можливості», — йдеться у повідомленні сервісу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
mlp711141
mlp711141
22 березня 2023, 12:40
#
Жаль, что нельзя быть фрилансером и налоговым резидентом в стане пребывания…
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