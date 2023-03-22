У перші місяці 2023 року попит на фрилансерів з України виріс на 84% проти минулого року. Про це йдеться у дослідженні Freelancehunt.
Попит на фриланс серед українців виріс на 84% — дослідження
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Зараз ми можемо говорити про стрімке зростання реєстрацій фрилансерів на сервісі, які в пошуках роботи приходять на Freelancehunt. Вважаю за важливе зазначити, що ми підходимо до позначки у 20 000 зареєстрованих нових спеціалістів за місяць. Початок року відзначився черговими піками, які були навіть вищими за зростання у перші місяці війни», — наголошує керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.
Що впливає на ринок
Варто зазначити ключові фактори, які впливають на розвиток ринку фрилансу в Україні та збільшення кількості спеціалістів:
-
Більшість користувачів платформ розглядає фриланс як постійне та єдине місце роботи. У Європі та США цей показник
-
сягає до 70%. В Україні у 2021 році, за даними платформи Freelancehunt, він становив 56%.
-
На фрилансі працюють кваліфіковані спеціалісти. Зазвичай це люди віком 24−45 років, з досвідом 2−5 років. 80% з них мають вищу освіту.
-
Це можливість для спеціалістів заробляти більше, ніж в офісі на постійній роботі.
-
Основний попит на послуги фрилансерів генерує малий бізнес. Так, у США 70% підприємців співпрацювали з віддаленими спеціалістами, 81% з них планують надалі наймати фрилансерів, а 83% — погоджуються, що фрилансери дуже допомогли розвитку бізнесу.
-
ІТ, дизайн, маркетинг — найпопулярніші категорії, на які є попит серед бізнесу. Саме ці напрямки динамічно розвиваються у світі технологій.
Englishdom: знижка 15% для всіх українців на всі пакети від 20 уроків
«Враховуючи війну, економічну кризу, коронавірус та інші фактори, можна сміливо говорити про різке зростання популярності фрилансу. Найближчими роками наша країна може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15−20%. Торік у США цей показник дорівнював 39%, тому українському ринку є куди зростати. Але найголовніше те, що для цього є всі можливості», — йдеться у повідомленні сервісу.
Коментарі - 1