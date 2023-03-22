Майже 80% громадян Туреччини проти продажу житла іноземцям — опитування

Більшість громадян Туреччини (79%) вважають, що продаж нерухомості в країні іноземцям треба заборонити, пише Bloomberg з посиланням на дані Metropoll, який опитав 2118 людей із 28 турецьких провінцій. Опитування проводилось телефоном з 23 по 28 лютого.

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Заборона продажу

Питання заборони продажу житла в Туреччині іноземцям може придбати політичне забарвлення на тлі виборів президента, що наближаються, до яких залишилося трохи більше місяця, зазначає Bloomberg.

У березні правляча партія чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана відхилила пропозицію однієї з найбільших опозиційних груп вивчити це питання. При цьому 77% тих, хто висловився за заборону на виборах у 2018 році, голосували за правлячу партію.

За даними Фонду досліджень економічної політики Туреччини, чистий продаж нерухомості іноземцям досяг $6,3 млрд у 2022 році, склавши 78% від усіх прямих іноземних інвестицій, передає Bloomberg.

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На іноземців припало 4,5% покупок нерухомості в Туреччині, причому в таких містах як Анталія, Мерсін, Стамбул частка доходила до 27%. За даними Bloomberg, ціни на житло в Туреччині з виправленням на інфляцію зросли на 95% у січні рік до року.

2022 року головними іноземними покупцями турецької нерухомості, за даними Турецького статистичного інституту, стали росіяни: вони придбали 16 312 будинків, що втричі перевищує значення 2021 року. Кількість угод із росіянами становила майже чверть від усіх продажів іноземним громадянам.

Як зазначає Bloomberg, невдоволення політикою щодо продажу нерухомості іноземцям проявляється на найпривабливіших ринках житла, де зовнішній попит призводить до зростання цін і робить нерухомість менш доступною для місцевих.