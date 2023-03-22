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22 березня 2023, 9:36 Читать на русском

Майже 80% громадян Туреччини проти продажу житла іноземцям — опитування

Більшість громадян Туреччини (79%) вважають, що продаж нерухомості в країні іноземцям треба заборонити, пише Bloomberg з посиланням на дані Metropoll, який опитав 2118 людей із 28 турецьких провінцій. Опитування проводилось телефоном з 23 по 28 лютого.

Більшість громадян Туреччини (79%) вважають, що продаж нерухомості в країні іноземцям треба заборонити, пише Bloomberg з посиланням на дані Metropoll, який опитав 2118 людей із 28 турецьких провінцій.

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Заборона продажу

Питання заборони продажу житла в Туреччині іноземцям може придбати політичне забарвлення на тлі виборів президента, що наближаються, до яких залишилося трохи більше місяця, зазначає Bloomberg.

У березні правляча партія чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана відхилила пропозицію однієї з найбільших опозиційних груп вивчити це питання. При цьому 77% тих, хто висловився за заборону на виборах у 2018 році, голосували за правлячу партію.

За даними Фонду досліджень економічної політики Туреччини, чистий продаж нерухомості іноземцям досяг $6,3 млрд у 2022 році, склавши 78% від усіх прямих іноземних інвестицій, передає Bloomberg.

Читайте: Туреччина збільшила до $400 000 поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства

На іноземців припало 4,5% покупок нерухомості в Туреччині, причому в таких містах як Анталія, Мерсін, Стамбул частка доходила до 27%. За даними Bloomberg, ціни на житло в Туреччині з виправленням на інфляцію зросли на 95% у січні рік до року.

2022 року головними іноземними покупцями турецької нерухомості, за даними Турецького статистичного інституту, стали росіяни: вони придбали 16 312 будинків, що втричі перевищує значення 2021 року. Кількість угод із росіянами становила майже чверть від усіх продажів іноземним громадянам.

Як зазначає Bloomberg, невдоволення політикою щодо продажу нерухомості іноземцям проявляється на найпривабливіших ринках житла, де зовнішній попит призводить до зростання цін і робить нерухомість менш доступною для місцевих.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+26
zig4free
zig4free
22 березня 2023, 9:47
#
Запрет имеет смысл, ибо из-за этого накручивают ценник на жилье — после запрета спекулировать будет сложнее.
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0
Rubi0
Rubi0
22 березня 2023, 10:06
#
Вот в Киеве бы такой запрет сделали
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0
yarg
yarg
22 березня 2023, 10:50
#
А типа в Киеве иностранцы так много покупают жилья ?
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0
bonv
bonv
22 березня 2023, 10:29
#
Дістали вже росіяни?
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0
Игорь УА
Игорь УА
22 березня 2023, 10:29
#
Придурки же. Как будто сложно настроить там скворечников без территории, лифтов и отопления. Кацапы, у которых снег лежит по 9 месяцев в году, покупали бы и этот шлак по цене Греции и Италии.
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0
yarg
yarg
22 березня 2023, 10:52
#
Стройте. за свои. потом продавайте. мучительно и долго. или сносите — за свой счет , когда поймете что не продадите…
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0
bonv
bonv
22 березня 2023, 10:59
#
За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.
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