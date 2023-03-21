Молдова у березні знову почне закуповувати газ у Газпрому. Про це заявив голова АТ «Moлдовагаз» Вадим Чебан, повідомляє NewsMaker.
Молдова знову почне купувати російський газ
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Він зазначив, що у зв'язку з потеплінням споживання газу в Придністров'ї скоротилося, і тепер Moлдовагаз до кінця березня може закупити для своїх споживачів на правому березі Дністра близько 0,7−0,8 млн кубометрів газу.
Чебан зазначив, що ціни на газ у російської компанії Газпром і у молдовської компанії Energocom практично однакові, у зв’язку з чим у Moлдовагаз вирішили закупити частину газу у концерну РФ.
У результаті близько 0,7−0,8 млн кубометрів газу в день правому берегу Молдови забезпечить Газпром, а ще 1,3−1,5 млн кубометрів в день Moлдовагаз закупить в Energocom.
За словами Чебана, це тимчасове рішення до кінця березня, а на квітень рішення ще немає, тому що воно залежить від різних факторів.
За його прогнозами, ціна на російський газ для Молдови у квітні сягне $680−700 за тисячу кубометрів.
Читайте також: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму
Нагадаємо
P жовтня 2022 року Газпром скоротив постачання газу до Молдови до 5,7 млн кубометрів на добу. Це менше ніж 50% обсягу, необхідного країні у зимовий період.
Коментарі - 10
Рашня бомбит Украину — и в тоже время продает всем газ через Украину!!! Да уже скоро найдется большая группа людей — которая *** этот газопровод раздолбает и будет, что уже будет!!!
Требую Президента Украина публично ответить на подобное событие!!!
Я что в сказку попал? Причем в какую-то xyевую…
Позор!