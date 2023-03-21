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21 березня 2023, 19:26 Читать на русском

Молдова знову почне купувати російський газ

Молдова у березні знову почне закуповувати газ у Газпрому. Про це заявив голова АТ «Moлдовагаз» Вадим Чебан, повідомляє NewsMaker.

Молдова у березні знову почне закуповувати газ у Газпрому.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Він зазначив, що у зв'язку з потеплінням споживання газу в Придністров'ї скоротилося, і тепер Moлдовагаз до кінця березня може закупити для своїх споживачів на правому березі Дністра близько 0,7−0,8 млн кубометрів газу.

Чебан зазначив, що ціни на газ у російської компанії Газпром і у молдовської компанії Energocom практично однакові, у зв’язку з чим у Moлдовагаз вирішили закупити частину газу у концерну РФ.

У результаті близько 0,7−0,8 млн кубометрів газу в день правому берегу Молдови забезпечить Газпром, а ще 1,3−1,5 млн кубометрів в день Moлдовагаз закупить в Energocom.

За словами Чебана, це тимчасове рішення до кінця березня, а на квітень рішення ще немає, тому що воно залежить від різних факторів.

За його прогнозами, ціна на російський газ для Молдови у квітні сягне $680−700 за тисячу кубометрів.

Читайте також: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму

Нагадаємо

P жовтня 2022 року Газпром скоротив постачання газу до Молдови до 5,7 млн кубометрів на добу. Це менше ніж 50% обсягу, необхідного країні у зимовий період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Rubi0
Rubi0
21 березня 2023, 19:31
#
Украинцев должно волновать «где газ по 50$» от Яценюка?
+
0
locustsucol
locustsucol
21 березня 2023, 19:49
#
Ви переплутали його з тимошенко.
+
+15
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 19:41
#
Как? Газ через Украину идет — н@ *** !
+
+25
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 19:46
#
Какого *** :?

Рашня бомбит Украину — и в тоже время продает всем газ через Украину!!! Да уже скоро найдется большая группа людей — которая *** этот газопровод раздолбает и будет, что уже будет!!!
+
+15
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:16
#
Издевательство над Украинцами!!! Наглое циничное и непростительное!!!

Требую Президента Украина публично ответить на подобное событие!!!
+
+27
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:21
#
Мне кто-то объяснит почему Украина участвует в коммерческих сделках поддерживающих экономику страны напавшую на Украины?

Я что в сказку попал? Причем в какую-то xyевую…
+
+15
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:23
#
У меня над головой ракеты летают — хз упадут в мой дом или нет — но моя страна спонсирует и продолжает спонсировать страну которая эти ракеты запускает… возможно я живу в аду....? в особо извращенной форме?
+
0
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:37
#
Кто сейчас Украиной управляет?

Позор!
+
0
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:40
#
Украина — пешка в очередной энергетической войне… печально…
+
0
zig4free
zig4free
21 березня 2023, 20:42
#
Смысл во всех этих конституциях и т. п. — на законы все чхали и ложили кучку… надо кучку народу положить, те кто по умнее и хотят дольше пожить съехали… мда у.ж
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