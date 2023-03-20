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20 березня 2023, 14:17 Читать на русском

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження, опустившись нижче за $450 за тисячу кубометрів. Опалювальний сезон закінчується. Про це йдеться в даних ICE.

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження, опустившись нижче за $450 за тисячу кубометрів.
Фото: depositphotos

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Торги на біржі

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 7% до 39,8 євро за мегават-годину. Ціни впали нижче за 40 євро за мегават-годину вперше з липня 2021 року.

Причина

Як зазначає ExPro Consulting, зниження цін на газ у Європі пов'язане насамперед зі зниженням споживання на тлі теплої погоди та стабільних поставок.

Європа 18 березня вперше з початку січня закачувала до сховищ більше газу, ніж відбирала, що свідчить про поступове завершення опалювального сезону.

Європейські ПСГ заповнені на 55,7% і у них зберігається близько 59 млрд куб м газу, що є найвищим значенням на цю дату за останні десятиліття.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
mantis05
mantis05
20 березня 2023, 14:42
#
Где-то грустит пачка никчёмной русни, кусая локти что Европа не замёрзла.
+
0
neverice
neverice
20 березня 2023, 15:06
#
Такими темпами вже до липня у них закінчиться місце в сховищах. Якщо вони вже зараз почали закачувати. Цікаво, яка ціна тоді буде і який вираз обличчя у міллера з його прогнозами.
А як спотова ціна стане меншою за контрактну Орбана… :)
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