Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження, опустившись нижче за $450 за тисячу кубометрів. Опалювальний сезон закінчується. Про це йдеться в даних ICE.
Ціни на газ у Європі впали до мінімуму
Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 7% до 39,8 євро за мегават-годину. Ціни впали нижче за 40 євро за мегават-годину вперше з липня 2021 року.
Причина
Як зазначає ExPro Consulting, зниження цін на газ у Європі пов'язане насамперед зі зниженням споживання на тлі теплої погоди та стабільних поставок.
Європа 18 березня вперше з початку січня закачувала до сховищ більше газу, ніж відбирала, що свідчить про поступове завершення опалювального сезону.
Європейські ПСГ заповнені на 55,7% і у них зберігається близько 59 млрд куб м газу, що є найвищим значенням на цю дату за останні десятиліття.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
А як спотова ціна стане меншою за контрактну Орбана… :)