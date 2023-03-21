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21 березня 2023, 18:45 Читать на русском

Банки-банкроти у лютому виплатили кредиторам майже 172 мільйони

Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у лютому 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 171,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фото: ankruptcy-ua.com
Фото: ankruptcy-ua.com

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Скільки виплатили кредиторам

Зазначається, що у лютому 2023 року із 171,8 млн грн, спрямованих на погашення вимог кредиторів:

  • 115,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам
  • 25,4 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму)
  • 30,9 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

Решту суми отримали кредитори 2-ї та 5-ї черг. Із загальної суми погашення 150 тис. грн було спрямовано на задоволення вимог забезпеченого кредитора, а саме — НБУ.

За січень-лютий 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 681,7 млн грн, в т. ч. 150 тис. грн — позачергове задоволення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

Загалом за весь період, станом на 1 березня 2023 року, задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 60 535,5 млн грн, із яких 17 027,0 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 746,3 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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