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20 березня 2023, 18:10 Читать на русском

Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні

Економіст Goldman Sachs Group Девід Мерікл прогнозує, що Федеральна резервна система США не підвищуватиме ключову процентну ставку на засіданні, яке завершиться 22 березня.

Економіст Goldman Sachs Group Девід Мерікл прогнозує, що Федеральна резервна система США не підвищуватиме ключову процентну ставку на засіданні, яке завершиться 22 березня.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо кажуть у Goldman Sachs«Регулятор вжив активних заходів для захисту фінансової системи, але ринок поки не до кінця впевнений, що цих зусиль буде достатньо», — написав він у записці для клієнтів.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що кажуть у Goldman Sachs

«Регулятор вжив активних заходів для захисту фінансової системи, але ринок поки не до кінця впевнений, що цих зусиль буде достатньо», — написав він у записці для клієнтів.

Мерікл зазначив, що одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту навряд чи вплине на інфляцію, і додав, що у разі потреби Федрезерв може швидко повернутися до підйому ставок.

Читайте також: ФРС підвищила відсоткову ставку на 0,25%

Goldman, як і раніше, очікує, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів у травні, червні та липні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Goldman Sachs очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще тричі цього року на чверть процентного пункту щоразу, після того, як дані цього тижня вказали на стійку інфляцію та стійкість на ринку праці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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