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21 березня 2023, 16:58 Читать на русском

Moody's змінив довгостроковий прогноз для UBS на негативний

Рейтингове агентство Moody's змінило прогнози щодо довгострокових депозитних та пріоритетних незабезпечених рейтингів швейцарського банку UBS зі стабільних на негативні, йдеться у повідомленні агентства.

Рейтингове агентство Moody's змінило прогнози щодо довгострокових депозитних та пріоритетних незабезпечених рейтингів швейцарського банку UBS зі стабільних на негативні, йдеться у повідомленні агентства.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрогноз Moody'sMoody's змінило прогноз після того, як UBS та Credit Suisse оголосили про злиття: UBS викупить Credit Suisse, розплатившись своїми акціями.
Фото: epravda.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз Moody's

Moody's змінило прогноз після того, як UBS та Credit Suisse оголосили про злиття: UBS викупить Credit Suisse, розплатившись своїми акціями. Рішення про зміну рейтингу прийнято, з одного боку, з урахуванням вигідних фінансових умов угоди з погляду ліквідності та капіталу, а також довгострокового потенціалу для розширення франшизи, та, з іншого боку, складності, масштабу та тривалості майбутньої інтеграції, написало Moody's.

Агентство відзначило «значні фінансові, культурні та пов'язані з франшизою інтеграційні труднощі» UBS у зв'язку з угодою.

Банку зараз необхідно утримати ключових співробітників Credit Suisse на час здійснення угоди, мінімізувати втрату клієнтів, що дублюються, у швейцарському банківському бізнесі та підрозділі з управління активами, а також впоратися з необхідністю об'єднання двох культур різних організацій, зазначило Moody's.

Котирування UBS рекордно обвалилися після поглинання Credit Suisse

Нагадаємо

20 березня аналогічне рішення про зміну прогнозу зі стабільного на негативний ухвалило рейтингове агентство S&P Global Ratings.

UBS і Credit Suisse 19 березня оголосили, що UBS викупить свого проблему конкурента за 3 млрд швейцарських франків ($3,2 млрд, оцінка Credit Suisse в рамках угоди). Оголошена оцінка виявилася меншою за половину ринкової вартості Credit Suisse на закритті біржі 17 березня — 7,4 млрд швейцарських франків, або майже $8 млрд.

Джерело: Мінфін
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