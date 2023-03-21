Moody's змінив довгостроковий прогноз для UBS на негативний

Рейтингове агентство Moody's змінило прогнози щодо довгострокових депозитних та пріоритетних незабезпечених рейтингів швейцарського банку UBS зі стабільних на негативні, йдеться у повідомленні агентства.

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Прогноз Moody's

Moody's змінило прогноз після того, як UBS та Credit Suisse оголосили про злиття: UBS викупить Credit Suisse, розплатившись своїми акціями. Рішення про зміну рейтингу прийнято, з одного боку, з урахуванням вигідних фінансових умов угоди з погляду ліквідності та капіталу, а також довгострокового потенціалу для розширення франшизи, та, з іншого боку, складності, масштабу та тривалості майбутньої інтеграції, написало Moody's.

Агентство відзначило «значні фінансові, культурні та пов'язані з франшизою інтеграційні труднощі» UBS у зв'язку з угодою.

Банку зараз необхідно утримати ключових співробітників Credit Suisse на час здійснення угоди, мінімізувати втрату клієнтів, що дублюються, у швейцарському банківському бізнесі та підрозділі з управління активами, а також впоратися з необхідністю об'єднання двох культур різних організацій, зазначило Moody's.

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Нагадаємо

20 березня аналогічне рішення про зміну прогнозу зі стабільного на негативний ухвалило рейтингове агентство S&P Global Ratings.

UBS і Credit Suisse 19 березня оголосили, що UBS викупить свого проблему конкурента за 3 млрд швейцарських франків ($3,2 млрд, оцінка Credit Suisse в рамках угоди). Оголошена оцінка виявилася меншою за половину ринкової вартості Credit Suisse на закритті біржі 17 березня — 7,4 млрд швейцарських франків, або майже $8 млрд.