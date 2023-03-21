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21 березня 2023, 16:15 Читать на русском

Кількість заснованих росіянами в Туреччині компаній зросла на 670% за рік

Кількість нових компаній із засновниками з Росії в Туреччині збільшилася на 670% у 2022 році порівняно з 2021-м, показали підрахунки Фонду досліджень економічної політики Туреччини (TEPAV).

Кількість нових компаній із засновниками з Росії в Туреччині збільшилася на 670% у 2022 році порівняно з 2021-м, показали підрахунки Фонду досліджень економічної політики Туреччини (TEPAV).►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДослідженняЯкщо у 2021 році таких організацій було 177, то у 2022-му зареєстрували вже 1363 юридичні особи.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дослідження

Якщо у 2021 році таких організацій було 177, то у 2022-му зареєстрували вже 1363 юридичні особи. Росія опинилася на першому місці за цим показником, на другому — Іран.

Загалом кількість компаній з іноземним капіталом у Туреччині збільшилася за рік на 49,8%. Більшість компаній зареєстрували у Стамбулі (61,9%), на другому місці — Анталія.

Росіяни виявились і головними іноземними покупцями житлової нерухомості в Туреччині. Загалом було продано 68 210 об'єктів, із них 16 312 купили росіяни — 23,9%, з'ясував TEPAV. Продаж нерухомості росіянам збільшився на 203,3% за рік, українцям — на 106,6%.

Найбільш популярними напрямками для купівлі будинків іноземцями стали Стамбул та Анталья, причому в Анталії продаж зріс на 76,5%, у Мерсіні (велике місто на півдні Туреччини) — на 71,7%. Загалом продаж житлової нерухомості іноземцям збільшився в Туреччині минулого року на 15,1%.

Читайте також: Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters

Різке збільшення числа зареєстрованих росіянами компаній відображає привабливість Туреччини, що росте, як напрямок для російських грошей, вважає Bloomberg.

Туреччина, як країна НАТО, не ввела санкцій проти Росії і не закрила кордону і повітряний простір для росіян. Туреччина стала привабливим напрямком для інвесторів, які шукають укриття від санкцій: це стосується, зокрема, заможних людей, які намагаються уникнути можливого заморожування активів, зазначив Bloomberg.

Нагадаємо

У січні Мінфін США попередив Туреччину, ОАЕ та Оман про ризики втрати доступу до американського ринку у разі нехтування обмеженнями проти Росії.

У лютому США вимагали від Туреччини обмежити потік товарів до Росії, говорили джерела Bloomberg.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
21 березня 2023, 16:41
#
Після останніх подій, я б тричі задумався чи варто там якесь житло купувати.
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