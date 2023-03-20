Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters

Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу, пише Reuters .

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Список заборонених товарів

Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

«Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення в Росію, незалежно від того, з якої країни вони походять», — сказав він.

Офіційний представник Європейського союзу повідомив агентству Reuters, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться до Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.

«Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі в Росію з березня, і було надано вказівку», — додав Текделіоглу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Туреччина попередила про закриття аеропортів для російських і білоруських авіакомпаній, що експлуатують літаки американського виробництва Boeing.

Туреччина принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що через країну їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.