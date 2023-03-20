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20 березня 2023, 18:27 Читать на русском

Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters

Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу, пише Reuters.

Туреччина цього місяця призупинила транзит до Росії товарів, що підпадають під санкції Заходу, пише Reuters.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиСписок заборонених товарівУряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Список заборонених товарів

Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і доручив їм не переправляти їх до Росії з 1 березня, заявив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних та кольорових металів Четін Текделіоглу.

«Будь-які товари із цього списку заблоковані для ввезення в Росію, незалежно від того, з якої країни вони походять», — сказав він.

Офіційний представник Європейського союзу повідомив агентству Reuters, що Анкара дала Європейській комісії усні запевнення у тому, що з 1 березня товари не переправлятимуться до Росії, якщо на них поширюються санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії.

«Був список обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі в Росію з березня, і було надано вказівку», — додав Текделіоглу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Туреччина попередила про закриття аеропортів для російських і білоруських авіакомпаній, що експлуатують літаки американського виробництва Boeing.

Туреччина принципово виступає проти санкцій, але заявляє, що через країну їх не вдасться обійти, і що ніяка продукція, що поставляється, не може бути використана російськими військовими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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