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21 березня 2023, 14:40 Читать на русском

Через зниження попиту BYD скорочує зміни на двох заводах

Виробник електрокарів з Китаю BYD зменшив кількість змін на двох підприємствах, на яких збираються автомобілі. Про це повідомляє LBLV, посилаючись на дані Reuters. Джерела, знайомі з інформацією, вважають, що це ознака зниження попиту на найбільшому авторинку у світі, який також торкнувся найпопулярнішого в Китаї бренду електрокарів.

Китайський виробник електромобілів перевів деяких співробітників на підприємстві в Сіані на чотириденний робочий тиждень із двома змінами по вісім годин на добу. На цьому підприємстві в Сіані збираються найпопулярніші серед покупців седани BYD Song та Qin EV.

Також є інформація про скорочення робочого часу на підприємстві в Шеньчжені, де виробляються седани Han. Там скоротили кількість змін на день із трьох до двох.

У компанії поки що не прокоментували ситуацію. Також причину скорочення змін не прописано у меморандумі про планування BYD. Джерела повідомляють, що це пов'язано зі зниженням попиту на автомобілі у Китаї, яке спостерігається з початку року.

Компанія BYD активно розвивається та займає свою нішу на китайському авторинку. У лютому компанія вперше перевершила продаж машин Volkswagen в КНР. За січень-лютий виробнику електрокарів вдалося перевершити Тесла з продажу вп'ятеро вперше за останні два роки.

При цьому аналітики LBLV повідомляють, що виробництво сповільнилося з початку року, коли продаж на авторинку впав. Зокрема це пов'язано з тим, що в КНР відмовилися від нацпрограми субсидування електрокарів. Певний попит на ринку спровокували знижки, оскільки деякі автовиробники взяли приклад із Tesla, спровокувавши цінову війну.

Як повідомляє Китайська асоціація автовиробників, за перші два місяці цього року BYD щодня випускала 5749 машин, що на 22% менше, ніж було у жовтні та листопаді 2022-го.

У березні компанія запровадила знижки на найбільш популярні моделі електрокарів Yuan Plus та Seal. Минулого тижня вийшли оновлені версії Han та Tang.

Акції китайського виробника електромобілів сьогодні піднялися на 1,67% до 239,51 китайського юаня.

Дмитро Родін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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