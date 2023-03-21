Михайла Федорова призначили на нову посаду. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у парламенті.
Михайла Федорова призначили на нову посаду
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Що відомо
Федоров залишиться міністром цифрової трансформації та стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.
За призначення Федорова віддали 311 голосів.
Нагадаємо
Верховна Рада 20 березня проголосувала за відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Джерело: Мінфін
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