Михайла Федорова призначили на нову посаду. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у парламенті.

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Що відомо

Федоров залишиться міністром цифрової трансформації та стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

За призначення Федорова віддали 311 голосів.

Нагадаємо

Верховна Рада 20 березня проголосувала за відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.