У ЄС можуть збільшити фонд, із якого фінансують зброю для України, на 3,5 мільярда євро

Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро . Про це повідомляє Європейська правда.

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Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель нагадав, що Рада Євросоюзу схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

«За фінансовим обсягом ми говоримо про два мільярди євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число.

І знаючи, що буде більше потреб не лише в Україні, але й в інших країнах світу, Рада також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро", — зазначив він.

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Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки ухвалене не було.