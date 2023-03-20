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20 березня 2023, 19:45 Читать на русском

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $350: що увійшло

20 березня Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Про це повідомляє Associated Press.

20 березня Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

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Що увійшло в пакет допомоги

Як пише «Обозреватель», у Пентагоні повідомили, що увійшло до нового пакету військової допомоги на $350 млн:

  • мінометні системи та снаряди калібру 81-мм і 60-мм;
  • комплекси протитанкового озброєння АТ-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
  • підривні боєприпаси, обладнання для подолання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • важкі паливозаправники;
  • тепловізори, оптика, лазерні далекоміри;
  • обладнання для техобслуговування та ремонту автомобілів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Серед іншого, найближчим часом ЗСУ отримають більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для БМП Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 березня 2023, 21:04
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Телеганьюз ❗️Целых 17 млн. грн на бомбоубежище в Одесской области😳 Оно должно быть на территории детского сада «Мадагаскар» в Авангарде и уместить 150 человек. Как вам такие бюджеты?😬
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 березня 2023, 21:05
#
Сейчас будут кричать о притеснениях и о том,сколько ржавых вёдер отправили «хлопцям на фронт» https://telegraf.com.ua/ukraina/2023−03−20/5783734-vsemirno-izvestnuyu-set-taksi-v-ukraine-poymali-na-neuplate-nalogov-ushcherba-na-desyatki-millionov/amp
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