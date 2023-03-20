20 березня Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Про це повідомляє Associated Press.
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $350: що увійшло
Що увійшло в пакет допомоги
Як пише «Обозреватель», у Пентагоні повідомили, що увійшло до нового пакету військової допомоги на $350 млн:
- мінометні системи та снаряди калібру 81-мм і 60-мм;
- комплекси протитанкового озброєння АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- підривні боєприпаси, обладнання для подолання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- важкі паливозаправники;
- тепловізори, оптика, лазерні далекоміри;
- обладнання для техобслуговування та ремонту автомобілів;
- запчастини та інше польове обладнання.
Серед іншого, найближчим часом ЗСУ отримають більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для БМП Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.
Джерело: Мінфін
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