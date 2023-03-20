США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $350: що увійшло

20 березня Сполучені Штати Америки анонсують новий пакет військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів . Про це повідомляє Associated Press .

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Що увійшло в пакет допомоги

Як пише «Обозреватель», у Пентагоні повідомили, що увійшло до нового пакету військової допомоги на $350 млн:

мінометні системи та снаряди калібру 81-мм і 60-мм;

комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;

підривні боєприпаси, обладнання для подолання перешкод;

обладнання для розмінування;

важкі паливозаправники;

тепловізори, оптика, лазерні далекоміри;

обладнання для техобслуговування та ремонту автомобілів;

запчастини та інше польове обладнання.

Серед іншого, найближчим часом ЗСУ отримають більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, боєприпаси для БМП Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.