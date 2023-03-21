537 мільярдів на оборону: Комітет Ради підтримав збільшення видатків бюджету

Як планують збільшити видатки

Законопроєктом, який раніше схвалив уряд, пропонується збільшити видатки бюджету на 537,2 млрд грн. Кошти розподілять так:

518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;

19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.

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Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;

60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;

50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;

6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн.