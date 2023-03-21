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21 березня 2023, 10:22 Читать на русском

537 мільярдів на оборону: Комітет Ради підтримав збільшення видатків бюджету

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт № 9105, яким пропонується збільшити оборонні видатки бюджету на 537,2 млрд грн. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт № 9105, яким пропонується збільшити оборонні видатки бюджету на 537,2 млрд грн.
Фото: ua-energy.org

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Як планують збільшити видатки

Законопроєктом, який раніше схвалив уряд, пропонується збільшити видатки бюджету на 537,2 млрд грн. Кошти розподілять так:

  • 518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;

  • 19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.

Читайте: Витрати на оборону зросли у 9 разів за 2022 рік — Опендатабот

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

  • 419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;

  • 60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;

  • 50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;

  • 6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Читайте: Кабмін підтримав збільшення держбюджету на 537 мільярдів. Куди підуть гроші

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету у 2023 році на 20%, або на 537 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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