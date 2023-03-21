Курс валют на 21 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 21 березня, курс долара на готівковому ринку зріс на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці зросло на 10 копійок, а у продажу додало 5 копійок.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та подешевшав на 5 копійок у продажу. Курс євро зріс на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−38,90 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,25 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,80, євро — 41,08−41,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,19−39,58 грн/євро.

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