З 20 березня державна пошта Болгарії вирішила тимчасово припинити відправки посилок до Росії та Білорусі. Про це йдеться в заяві компанії.
Державна пошта Болгарії призупинила відправку посилок до Росії та Білорусі
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«Болгарська пошта тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі», — йдеться у повідомленні.
Причиною стало зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту.
Джерело: Мінфін
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