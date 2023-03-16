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16 березня 2023, 13:25 Читать на русском

G7 виступає проти зниження граничної ціни на російську нафту — WSJ

«Велика сімка» (G7) хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, що зруйнувало надії деяких європейських столиць посилити західні санкції цього місяця. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

«Велика сімка» (G7) хоче зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, що зруйнувало надії деяких європейських столиць посилити західні санкції цього місяця.
Фото: armyinform.com.ua

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Офіційні особи Європейської комісії попередили країни-члени блоку про позицію G7, заявивши, що президент Байден сказав президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн в Овальному кабінеті Білого дому минулого тижня, що у Вашингтоні немає бажання коригувати нафтові санкції.

Речниця Ради національної безпеки США відмовилася від коментарів. Речник Європейської комісії заперечив, що на зустрічі ЄС у середу Байден сказав про це.

Позиція G7 може спровокувати нову напругу всередині ЄС через схему обмеження цін.

Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень граничної ціни $60 за барель в березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на обмеженні нижче $60 за барель. Українські чиновники підтримали зниження «стелі» ціни на російську нафту, сподіваючись на подальше скорочення доходів РФ.

Офіційні особи Міністерства фінансів США, які розробили план обмеження цін, заявили, що поточна система обмеження цін здебільшого працює за призначенням. Вони стверджували, що план уже досягає двох своїх цілей: збереження доступності російської нафти на світових ринках, водночас зменшуючи доходи Кремля від продажу.

Представники казначейства заявили, що за потреби змінять ліміт, щоб краще досягти своїх цілей. Офіційні особи США уважно ставилися до того, щоб не робити кроків, які могли б поставити під загрозу постачання російської нафти — і, отже, підштовхнути світові ціни.

Читайте також: Три країни ЄС закликали знизити граничну ціну на російську нафту майже на 15%

У своїй заяві на початку лютого міністр фінансів Джанет Єллен пообіцяла, що в березні буде переглянуто обмеження ціни на нафту, що породило надію серед прихильників зниження стелі ціни, що Вашингтон може погодитися на цей крок.

Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили в середу, що невідомо, як вони будуть діяти, враховуючи опозицію G7 щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Вони сказали, що це питання знову обговорять країни-члени ЄС у п'ятницю, 17 березня.

Доходи РФ

У лютому 2023 року, другий місяць поспіль, спостерігалося значне зниження доходів Росії від видобутку нафти і газу, причому податкові надходження від енергоносіїв впали майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
16 березня 2023, 14:09
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