Як змінився рівень безробіття в Україні: підрахунки НБУ

Безробіття падає

За даними статистики, у лютому 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 150,0 тисяч, серед яких 106,7 тисячі — жінки. Рік тому було 313,8 тисяч безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 275,8 до 61,6 тисяч осіб.

Потреба роботодавців у працівниках заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) скоротилася з 53,2 до 28,9 тисяч. Навантаження на одне вільне робоче місце впало з 6,0 до 5,0.

Нагадаємо

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки.

Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

НБУ оцінює кількість безробітних за методологією Міжнародної організації праці у IV кварталі 2022 року у 2,9 млн осіб.